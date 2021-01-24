上海市第十五屆人大五次會議1月24日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作政府工作報告，在談到上海2021年重點工作時，龔正說，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長6％以上。在強化全球資源配置功能上，持續推動金融業擴大對外開放，繼續集聚一批功能性、總部型機構，推進數位人民幣試點。

龔正對於2021年重點工作還提到，地方一般公共預算收入增長3％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.1％左右，城鎮調查失業率在5％以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅2.5％左右。單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量、主要污染物排放量進一步下降。

龔正表示，上海將聚焦打造國內大循環的中心節點和國內國際雙迴圈的戰略連結，主動服務和融入新發展格局。

龔正表示，上海將以聯動暢通為切入點，著力打造長三角一體化發展格局。制定實施新一輪三年行動計畫，深入實施虹橋國際開放樞紐建設總體方案，高水準建設長三角國家技術創新中心，推進長三角世界級港口群一體化治理，推進長三角生態綠色一體化發展示範區建設。

促進貿易創新發展，大力發展離岸貿易等新業態新模式。推進浦東綜合交通樞紐等工程，提升蘆潮港集裝箱集疏運體系能級。

(旺報 )