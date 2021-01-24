宜蘭橋今天（24日）全面通車，上午舉辦通車典禮，但宜蘭橋在去年10月階段性通車，當時已經辦了通車典禮，宜蘭市長江聰淵批評說，當前疫情嚴峻，縣長林姿妙好大喜功，「再次舉辦」通車典禮，實在令人擔心與不解。縣府回應說，典禮有落實防疫，配合工程進度舉辦典禮以告知民眾，縣長視察常利用夜間，並沒有所謂的好大喜功。

宜蘭橋在前年8月封橋改建，去年10月階段性通車時有舉辦典禮，並配合蘭陽媽祖文化解舉辦遶境祈福。今天江聰淵發聲明說，在3個月的時間內又要辦一次通車典禮，「勞師動眾、好大喜功，宜蘭橋到底要辦幾次通車典禮？」

江聰淵指出，林姿妙縣長好大喜功、喜歡吹噓屢有案例，目前疫情嚴峻，公家單位紛紛帶頭示範取消公眾集會活動的情況下，縣府再次舉辦盛大的通車典禮；宜蘭橋尚未完成驗收，不久還要移撥給宜蘭市公所管理，難不成縣府還要再辦驗收、移撥典禮？

縣府回應說，第一次通車典禮是主橋面通車，現在是人行道與自行車道開通，典禮是配合工程進度舉辦，讓宜蘭橋該開放的部分開放給民眾；縣長2次利用夜間凌晨來視察，是縣長私下來，也沒通知任何媒體；典禮採實名制、量體溫、戴口罩，座位有適當距離，以落實防疫。

(中時 )