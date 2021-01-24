北市文化局轄下的台北市立國樂團長鄭文彬，將在5月1日卸任，但卻遭爆料疑似在卸任前利用公帑辦音樂會購買洋酒、輕食招待企業人士經營人際關係，對此，鄭文彬表示，現場確實有企業人士贊助的酒水，並非利用公帑購買，且團員也沒有飲用，針對個人部分，將在5月1日卸任，根本沒有必要在卸任前去經營個人關係。

市立國樂團遭爆料，在去年12月29日以「音樂沙龍媒體發布會」名義，動用13萬多元的公家預算購買餐飲和租場地，其中有2萬多是酒水錢，包含氣泡酒和法國葡萄酒等，且出席的人士皆為學術界教授、商界等人士並非媒體，因此被質疑團長是利用公帑經營個人關係。

鄭文彬說明，輕食採購並不包含酒水，公文內都有很詳細的記載，是1萬多元，現場確實有企業人士所贊助的酒水，但團員並沒有飲用，純粹就是有企業貴賓，贊助提供給其他貴賓飲用。

鄭文彬指出，辦這場音樂會的目的，主要是謝謝去年9月成立北市國「企業之友會」後，確實對購票、還有行銷有很多幫助，才會趁歲末年終舉辦音樂會感謝他們；另外，也在當天發布，下周即將有個音樂劇的製作，有許多媒體朋友到場，企業也在現場購票。

鄭文彬表示，針對我個人部分是在5月1日卸任，在卸任前沒有必要去經營個人關係，主要是希望讓更多企業認識北市國，古典音樂真的是小眾文化，國樂更是當中更弱勢，這幾年經營也是為了要強化這部分。

北市人事處指出，若公務員上班有飲酒行為，將視情節輕重處2次申誡以上處分，不過詳細情形都要依各單位的考績會去評估，才會送到人事處，這部分目前還不太清楚。

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(中時 )