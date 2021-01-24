俄羅斯全國各地今天有數以萬計民眾走上街頭，譴責克里姆林宮統治，並要求釋放反對派領袖納瓦尼。根據統計，今天共有100多座城市連線示威，超過3000人被捕。

納瓦尼（Alexei Navalny）先前身中神經毒劑在德國治療，康復之後從德國返國，但他17日一抵達莫斯科機場就遭逮捕。他被捕後號召支持者發動示威，全國各地今天有數萬人群起響應。

美國與歐洲聯盟（EU）都譴責俄國對示威群眾祭出的逮捕等手段，歐盟外交政策首長波瑞爾（Josep Borrell）表示，25日將討論「接下來的舉措」。

今天的示威行動涵蓋全國超過100座城市，以地域範圍而言，規模堪稱空前。2012年與2019年反對派雖都號召了大型示威，但主要地點集中在莫斯科。

在今年稍晚國會大選前，這些示威活動也被視為反對派動員能力的考驗。

今天的示威以莫斯科的場面最為火爆，約1萬5000人聚集在市中心的普希金廣場（Pushkin Square）與周邊地區，群眾拿雪球襲擊重度武裝的鎮暴警察，員警以棍棒回擊後，將群眾拖離現場。

根據美聯社報導，全國各地共3000多人被捕，其中包括納瓦尼的妻子。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100124

(中央社)