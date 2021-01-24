節目《我愛黑澀會》從2005年開播以來，除了捧紅不少女藝人，像是大牙、昆凌、鬼鬼、小蠻等人，也是許多七、八年級生的共同回憶。近日節目《小明星大跟班》找來昔日黑澀會美眉ㄚ頭、瑤瑤（黃喬歆）和玉兔開爆料大會，居然抖出當年主持人黑人（陳建州）整人玩過頭，導致整集不能播的八卦。

ㄚ頭回憶有陣子美眉的錢很常被偷，製作單位特地買了密碼置物櫃防範竊賊，某次黑人進電梯前不小心看到玉兔的密碼，串通工作人員將整集通告費通通放在她的櫃子裡，誣賴玉兔是小偷，引起其他美眉們驚呼：「原來她是這種人？」

玉兔無奈地還原當天狀況，她表示那時跟一位工作人員起口角，錄影到一半得知該工作人員弄丟整集通告費，心生憐憫的想說他可能要賠好幾個月的薪水，想不到檢查包包時，黑人突然從她的櫃子中拿出一個像磚塊般大小的通告費，冷問：「這個是什麼？」玉兔無預警背黑鍋，頓時嚇到情緒失控，飆罵該名工作人員：「你為什麼要弄我？走啊！你跟我去宮廟拜拜，我們去擲筊，我真的沒有偷！」

接著玉兔在化妝間暴走、邊哭邊尖叫，ㄚ頭和瑤瑤描述她的模樣很像中邪，此時黑人暗自用手機錄下這段畫面，廣傳給籃球隊友人、棒棒糖男孩等友人，造成玉兔走到哪都被調侃「演康斯坦汀演得不錯，像被驅魔」這時主持人Sandy忽然發問：「這個影片是不是有外流啊？」表示當時她人在北美也看過這段影片，等同流傳到北美的華人圈了。

就連曾是棒棒堂弟弟的吳俊諺（鮪魚）都爆料《我愛黑澀會》很多奇形怪狀的企劃都出自黑人之手，「我永遠都記得，某次淘汰賽他在一個美眉臉上畫一個大黑桃，他說我覺得妳這樣表演超美，而且這麼勇於表現一定會拿第一名，我就覺得他在亂說話！」

節目播出後，黑人的整人玩法惹怒不少網友，接連留言撻伐：「那不是整人，而是誣陷。黑人的整人方式是一種霸凌。」、「黑人整人一點都沒有很好笑，自以為幽默，以前就沒很喜歡他」、「黑人整玉兔偷錢，太過份了吧」、「這種玩笑別亂開，絕對會留下陰影」但也有人認為冷飯熱炒，「玉兔被陳建州栽贓的故事已經講好幾次了，以前就聽過了」、「丫頭說偷錢的事在《康熙來了》講過。」

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(中時新聞網)