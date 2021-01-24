美脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）的傳奇一生。

美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）昨（23）日辭世，享壽87歲，家屬並未透露賴瑞金確切死因，不過他生前才因為新冠肺炎住院治療，加上年事已高，又有其他疾病在身，是重症高危險群，據美媒報導，賴瑞金生前懷疑是上門的醫護人員傳染新冠病毒給他。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國有線電視網（CNN）當家脫口秀主持人賴瑞金昨日與世長辭，他共同成立的影視製作公司「Ora Media」昨日發布聲明，指出賴瑞金於23日上午去世，不過並未透露賴瑞金辭世原因與地點。

賴瑞金日前才確診新冠肺炎住院治療，外媒4日報導，賴瑞金當天從加護病房轉出，此前已經住院治療約10天。賴瑞金年事已高，加上又有心臟病、前列腺癌、肺癌、中風、糖尿病等疾病史，身體狀況不佳，是新冠肺炎重症的高危險群。

美國國家廣播公司（NBC）先前引述消息人士指出，賴瑞金相信是上門拜訪的醫護人員導致他感染新冠病毒，消息人士透露，賴瑞金的一名兒子也染疫，不過並未點名是哪一位兒子。

2019年3月，賴瑞金曾因為中風昏迷數周，過去一年家中又遭逢巨變，65歲兒子安迪（Andy King）及52歲女兒夏雅（Chaia King）在一周內分別因為心臟病及肺癌病逝。

即便身體狀況不佳、承受白髮人送黑髮人的椎心之痛，賴瑞金生前仍持續進行每周的脫口秀節目「跟賴瑞金搞政治」（Politicking with Larry King）直到過世。

美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）一生訪問過無數知名人士。圖為1999年10月他訪問川普的資料照。（資料照／路透社）

賴瑞金縱橫廣播、電視、數位媒體圈的63年職業生涯中，一共和各國領袖、好萊塢明星、運動員等進行超過5萬次備受矚目的對談。

1995年6月，賴瑞金（Larry King）在白宮訪問美國總統柯林頓及副總統高爾，當時柯林頓表示，他希望再邀請高爾擔任副手，一同在總統大選中角逐連任。（資料照／路透社）

他的私生活也如同職業生涯般精彩，一生和7名女子有過8次婚姻，並且和不同已婚婦女有過婚外情，他也因為賭博積欠大筆債務，1971年他因為開出空頭支票被控重大竊盜罪，這起案件毀了他4年職業生涯。

美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）情史豐富，圖為1997年5月與當時還是女友的最後一任妻子邵斯威克（Shawn Southwick，左）合影。（資料照／路透社）

賴瑞金的8段婚姻中一共育有5名子女，除了已故的安迪及夏雅外，僅存的兒子包含59歲次子小賴瑞金（Larry King Jr.）、21歲三子強斯（Chance King）、20歲小兒子甘農（Cannon King）。帥氣的強斯與甘農是賴瑞金與最後一任妻子、小26歲的邵斯威克（Shawn Southwick）的愛情結晶，兩人於1997年結婚，不過於2019年離婚，婚姻維持22年，是賴瑞金過往婚姻中維持最久的一次。

Never forget Larry Kings weirdly large and handsome sons https://t.co/z4djK75OId — Mike Abrusci (@mikeabrusci) January 23, 2021

#LarryKing's sons pay an emotional tribute to the icon. "The world knew Larry King as a great broadcaster and interviewer, but to us he was 'dad'"https://t.co/dEb3KV6dcb pic.twitter.com/r3aKoDTDxm — ET Canada (@ETCanada) January 24, 2021

(中時新聞網)