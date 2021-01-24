新竹縣一名16歲少女15日放學後就未返家，家屬等到21日少女仍未返家，警方獲報後定位少女手機，發現手機最後出現在關西鎮，24日中午少女就讀學校證實已找到人，期末考完之後就躲去親友家，安全無虞但無意返家。

有網友在臉書貼協尋文，稱好友的女兒15日在桃園龍潭放學後就沒回家，至今已失蹤超過1周，但轉述好友指出少女認識一個男孩，不曉得關係為何，擔心少女是因為該男孩才離家。網友貼出少女照片稱鼻子旁有一顆小痣，並跟少女溫馨喊話，稱媽媽希望女兒快回家，「不會兇妳罵妳，希望妳平平安安到她面前。」也相信少女看得到貼文，自己跟媽媽聯絡報平安

警方21日獲報後搜尋少女手機定位，發現最後定位點在關西車站一帶，但尋覓多時仍未發現少女蹤影，且少女隨後關機，讓訊息斷了線。不過24日中午傳來好消息，校方稍早證實少女目前已和家人聯繫上，人在親友處住，但目前無意返家。

(中時新聞網)