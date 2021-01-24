針對美國國務院今天發布重申對台安全承諾的新聞稿，民進黨國際部主任羅致政今天表示，拜登政府把六項保證明確放入對台和美中台三角關係基本架構之下。顯示未來拜登政府會更加強調民主自由人權這些普世價值，並以此作為指引對外政策很重要的標竿。

民進黨今天舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，由羅致政主持，與談人包括

遠景基金會執行長賴怡忠、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲。

羅致政表示，針對中共近來對台一連串的軍事威脅，美國第一時間就做了這樣的一個回應，當各界還在懷疑美國對台的政策，或者是在憂慮美國對台政策可能發展的時候，這個新聞稿非常清楚點明了，除了台灣關係法跟所謂美中三個公報之外，同時也把六項保證再一次明確的放入這個對台或者美中台三角關係的基本的架構之下。

他說，之前，川普執政時期所以把六項保證公開且明確化，就是希望把這個做為一個指引美台關係的重要發展，很高興在拜登今天第一份新聞稿裡面，就把六項保證清楚且明確列入美國對台政策的一個重要基礎。

此外，羅致政指出，過去美國說明「一個中國」政策時，基本都會提到，希望兩岸之間和平解決問題，而且要尊重兩邊人民的意願。但今天的新聞稿特別點明，這一個和平解決方案必須要跟台灣人民的意願一致化，亦即這樣的解決方案特別重視台灣人民的意願跟利益，「這點是我們特別感謝的」。

拜登政府之所以這麼做，羅致政相信，這跟台灣現在已經是一個民主、自由選舉出來的國家，都有非常密切的關係，「這個脈絡是很清楚的」。

他說，這也就是為什麼，我們一直認為，未來拜登政府在民主、自由、人權，這些普世價值，會更加的去強調，而且以此作為指引他對外政策一個很重要的標竿，因此「我們樂觀看待未來美中台和美台關係的發展」。

羅致政指出，這個地區的不穩定和緊張的來源都是來自於對岸一系列軍事、外交和經濟的打壓，這也是為什麼美國國務院今天在新聞稿非常明確點出來，這樣一個因果關係。

(中時 )