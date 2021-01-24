女星選秀節目《乘風破浪的姐姐2》在日前播出，節目找來那英、張柏芝、陳妍希、董璇、容祖兒、弦子、董潔等人要來PK才藝、比人氣，眾女星使盡全力又唱又跳，38歲董璇則選唱《夢一場》和跳《怪美的》迎戰，《夢一場》意味著董璇逝去的婚姻，她的歌聲還惹哭陳妍希，而《怪美的》則是代表董璇正能量看待現在的自己，她的表演更是獲得滿堂彩。

董璇在《乘風破浪的姐姐2》首集中，演唱《夢一場》和跳《怪美的》迎戰，儘管《夢一場》的原唱那英就在現場，不過董璇的歌聲充滿故事，演唱起來另有獨特的風格，董璇的歌聲還惹哭陳妍希，那英也感性說：「我覺得她（董璇）的情緒和她想要表達的感覺，特別讓我心碎，很感動」。

董璇脫下西裝外套，大方秀低胸馬甲。（圖／取材自董璇工作室微博）

接下來，董璇收拾好情緒、辣跳《怪美的》，她跟著節奏甩手、扭腰擺臀，舞姿相當性感，董璇不時揮動身上的白色西裝外套，讓馬甲若隱若現，而在舞蹈最後，董璇乾脆把外套脫下來，大方秀低胸馬甲，也讓她前凸後翹的S身材曲線全都露，纖細好身材超吸睛。

董璇事後也感性在微博發文吐心聲：「來《乘風破浪的姐姐》是想讓大家看到一個不一樣的董璇。《夢一場》和《怪美的》兩首歌代表了我對生活的態度，曾經失去的、依然擁有的一切，都能轉化為愛的力量，勇敢、昂首、美麗地走下去。」

董璇微博全文。（圖／取材自董璇微博）

(中時新聞網)