2021年Fubon Angels徵選最終結果出爐！八位練習生在經過富邦球團精心安排的舞蹈、美妝、溝通等培訓課程後，一月中陸續前往勇士隊主場及富邦盃少棒賽記者會進行公開表演。最終在球團綜合考量下，Tiffany、Anna、Jessy、花花四位將成為Fubon Angels正式團員，同時球團也保留其餘四位FA練習生身分，未來將持續安排培育訓練及公開演出機會，鼓勵她們持續朝目標前進。

過去曾在各大展場擔任專職SG的Tiffany，擁有亮麗的外型以及清新出眾的氣質，除了專精舞蹈外，更在練習生見面會時表演吹奏長笛的專長，展現出才藝雙全的特質；Anna雖曾於19年參加FA徵選失利，但仍不減對表演的熱愛持續累積舞台演出經驗，今年成功從球迷蛻變為站在舞台上的啦啦隊，球團也希望她的成功經驗能夠鼓勵更多年輕女孩勇敢追尋自己的目標。

擁有迷人酒窩與168公分的高挑身材的Jessy，很難讓人將目光從她身上移開，從流行舞蹈到傳統水袖表演都難不倒她，在練習生階段就已成功擄獲大量粉絲的支持；曾接拍多部廣告的花花，及肩的中短髮顯現出與眾不同的氣息，天真無邪的笑容融化許多粉絲的心，也期望未來能盡早跟球迷們相見，一起為富邦加油。

本次負責協助FA練習生舞蹈培訓的卡卡學姐表示，八位來自不同背景的女孩，各自擁有不同的才藝，但卻有著共同的目標。從初次見面時的生澀，經過每次培訓時的相互交流成長，最終一起完成課程並站上公開舞台表演。看著她們一次比一次的進步，除了感動之外也為他們感到高興。無論最終是否獲選為Fubon Angels的正式成員，都希望各位球迷能夠繼續給予她們支持與鼓勵。

在結束年度徵選之後，Fubon Angels將從二月開始展開密集培訓，包括應援動作、團體舞蹈訓練、服裝造型以及球場經驗分享，都將是球團培訓課程重點。全隊將於三月富邦悍將開季記者會正式亮相，以嶄新的表演為今年的悍將賽事揭開序幕。

(中時 )