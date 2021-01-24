55歲藝人卜學亮日前在臉書上發文開心透露自己手氣極佳，抽籤買到了超搶手的PS5遊戲主機，「住家附近地下街開了一間電玩店，今天下午要抽籤買PS5！昨天女兒忽然要去逛逛，我閒閒沒事就跟著去了，於是就取得了抽籤的資格！抽中了～1月8日就有PS5可以玩了！嘿嘿！」

出道33年的卜學亮，回歸歌手身份參加除夕特別節目《2021超級巨星紅白藝能大賞》錄影。（圖／台視提供）

卜學亮開心表示，由於是新開店的，10張籤，抽10台，自己很幸運有抽就有，過年就能在家開心玩遊戲了。但19日他卻發文哀嘆：「嗚，我買到機王，送回去換，何時可以換一台？不知道？」情緒180度大轉變，而朋友也安慰他，雖然現在全台缺貨中，但預計下月5日會有新的一批貨上市，屆時應該就能順利玩到新機。

出道33年的卜學亮，演、歌、主持三棲，去年他再度以2013年〈超跑情人夢〉在網路上逆襲，目前MV已衝破560萬點閱數，卜學亮也回歸歌手身份，在棒球場上唱跳表演，之後更參加除夕特別節目《2021超級巨星紅白藝能大賞》錄影，只能說卜學亮開年就聲勢大旺，買遊戲主機都能買到機王。

(中時新聞網)