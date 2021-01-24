衛福部桃園醫院爆發群聚感染，再掀防疫口水戰。疫情記者會上，記者也會針對相關事件提問，但有民眾認為記者本身知識不足或對議題完全沒有事先研究，導致誤導閱聽大眾，並給與錯誤的認知，因此提議「記者提問實名制」。對此，宅神朱學恒痛批，這根本是極權主義，「該死的人渣側翼」，認為記者有記者的天職，不要把周玉蔻當作偶像，逢迎拍馬，讓整個台灣變成沒有是非。

網友在公共政策網路參與平臺提案「記者會記者提問實名制」，指出政府應規範日後所有公務機關的公開記者會，如有開放媒體提問，在提問前記者都必需先加上類似「我是XXX，代表O媒體提問」說明，以供閱聽人參考。

網友在公共政策網路參與平臺提議「記者會記者提問實名制」。（圖／摘自公共政策網路參與平臺）

朱學恒今（24）日在臉書分享中天新聞「大新聞大爆卦」節目片段，強調反對記者浪費時間在疫情記者會上，問陳時中要不要跟楊志良道歉這種蠢問題，但記者會就是不該實名制，因為此舉就是想要言論審查、想要讓側翼去肉搜跟鬥爭提出問題的記者。

針對有人提出記者參加記者會要實名制，朱學恒痛批「混帳！這根本是極權主義！」「該死的人渣側翼」，每個都在講說好想知道是哪一個記者、哪一台、叫什麼名字，怎麼敢問陳時中這種大逆不道的問題，「放屁！以為現在是皇權時代嗎？有沒有聽過一句話？慈母多敗兒！」

當這些極權的側翼在做言論管制，讓大家都不敢問敏感的問題時，朱學恒質疑，記者為什麼不能問你認為不該問的問題？為什麼不能問尖銳的問題？就是要問尖銳的問題，才讓你懂得提防、懂得不要亂講話，不要不做準備，每一個人都像周玉蔻這樣逢迎拍馬。

「記者有記者的天職，不要把周玉蔻當作偶像！」朱學恒直指周玉蔻是最糟糕的範例，向權勢低頭向利益低頭，只迎合當權者，但記者如果這樣做，全世界就都沒有弊案可以揭露了，認為整個台灣變成沒有是非，不就是周玉蔻們搞的嗎？

(中時新聞網)