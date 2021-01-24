上週民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，藍營士氣大振，也傳出前國民黨高雄市長韓國瑜有復出的跡象。綠委何志偉表示，韓若要規劃2022參選縣市長，選桃園市的機率正持續攀升中。

民進黨桃園市議員王浩宇因在臉書酸「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡」，引發群眾不滿，發起「罷王別譏」行動，連署罷免王浩宇，結果出爐，王浩宇遭罷免通過，也讓藍營支持者士氣為之一振，接下來將繼續把目標對準2月6日的無黨籍高雄市議員黃捷罷免案。

何志偉指出，新北、台中的現任藍營市長都是第一任，若無意外將會連任，而高雄是韓國瑜被罷免的地方，至於台北市長人選，目前藍委蔣萬安的呼聲高，因此僅剩台南、桃園，而桃園比較特別，加上又是王浩宇的選區所在，因此韓國瑜選桃園市長的可能性，的確存在。

何志偉說，國民黨內的家務事，比外界想像複雜，而韓國瑜若要選，也要先經過黨內提名和機制。據了解，韓國瑜去年經歷總統大選敗選、高雄市長被罷免後，目前還在調適心情。

何志偉指出，韓國瑜在極藍群眾中，支持度很高，因此想要挑戰下屆國民黨黨主席的人，都會希望年年有「瑜」，會對韓國瑜招手，所以國民黨黨魁選舉，韓國瑜就算不選，也不會缺席。

(中時 )