嘉義市市民集團結婚，新人互戴戒指及交換愛的信物，喜氣洋洋。（廖素慧攝）

嘉義市第39屆市民集團結婚今天上午在「森林之歌」舉行「2021唯一愛你」婚禮，有71對新人參加，市長黃敏惠擔任證婚人、市議會議長莊豐安擔任主婚人，姊妹市新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，都祝福新人早生貴子，為國安問題「增產」，喜氣洋洋又浪漫。

71對新人及觀禮親友全程戴印有「2021」玫瑰金色的口罩，新人交換戒指及愛的信物，並做出愛的3連拍動作，有新人隔著心形氣球親吻表達對彼此的愛意，有「疫」外的濃情蜜意。

黃敏惠表示，相愛的人結婚一起生活，是幸福的開始，也是承擔責任的起點，全國去年出生人口數為16萬5249人，創下歷年新低，更首度出現人口負成長，所有新人結婚後努力重點之一就是「生小孩」，希望新人們共同努力突破這個國安問題。

沈慧虹表示，新竹市長林志堅結婚後生3個小孩，他常講「新竹市政府只要有人生養小孩比他多，就是很棒的公務員」，新竹市送電子鍋給新人當賀禮，就是期許大家「愛要保溫」，這就是家的味道，用愛經營好家庭，口罩上印有「2021」，非常特別，新人不怕忘記結婚的年份。

新人獲贈豐厚賀禮，嘉義市政府送32吋液晶電視、市議會送精美氣炸鍋、新竹市政府送電子鍋、嘉義市城隍廟送註生娘娘加持的金鏟子、嘉義郵局送個人化郵票及青花磁碗盤組、嘉義市九華山地藏庵送玫瑰對杯、詠順科技公司提供拍照創意映像輸出等多項禮物。

嘉義市長黃敏惠贈送新人液晶電視機。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安贈送新人氣炸鍋，新人戴口罩親吻大放閃。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟贈送金鏟子祝賀新人早生貴子。（廖素慧攝）

(中時 )