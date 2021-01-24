大陸歌手那英拿遍兩岸三地無數歌后獎座，堪稱華語流行音樂史上代表人物之一，加上過去曾在《中國好聲音》中擔任導師，帶出過冠軍學生，在圈內地位更是崇高，如今「降格」投身選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，讓人為之震驚，沒想到近日節目內容播出，那英秀了舞姿，超老派風格引爆熱議，被網友笑稱是大型作法現場。

《乘風破浪的姐姐》節目專門邀請30歲以上出道女星，前來進行封閉女團練習生訓練及唱跳殊死鬥，節目中不僅演出精彩，女星們更是自帶話題性，第一季播出後受到廣大迴響，第二季在還未上線前就搶先公開了參賽名單，超大咖卡司馬上成為討論焦點，尤其那英從歌后、導師變成參賽者，讓眾人完全不敢相信。

那英難得展現舞姿。(翻攝自微博)

那英肢體僵硬不協調，被譏像大型作法現場。(翻攝自微博)

在《浪姐2》最新一期節目中，那英終於登場，還帶來唱跳，她的演出片段在網路上曝光，影片中可見那英全身牛仔裝，手上戴著皮手套，走酷帥路線，先是氣磅礡的完美唱完一首歌，接著一個轉場，那英準備呈現熱舞演出，不禁在音樂下來得準備時間裡，悄悄伸展四肢和亂動手指，看起來很緊張，完全失去了平時開慣了大型演唱會的氣場與從容。

只見音樂正式開始，那英準備的舞蹈不是現在流行的快節奏街舞，比較多是擺姿勢搭配走位的演出，加上相對容易的老派舞步，但那英的動作仍是生硬到不行，配上不協調的律動，讓後台參賽者及觀眾都看傻，那英也自知不擅長，止不住偷偷笑場，網友也笑翻，噴出各種講評「被唱歌耽誤的交警」、「像極了我剛學舞的樣子」，還說這根本就是那英大型作法現場，不過這樣笨拙的她，反倒刷了一波好感度，大家都說歌后跳舞恢復成凡人「好可愛」。

(中時新聞網)