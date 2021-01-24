台中市環保局專案小組透過科技設備查察空汙，空污季查獲將予以加重處分。（台中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府推動「藍天白雲行動計畫」，環保局透過人工智慧分析微型感測器等科技設備查察空汙。台中市環保局長陳宏益24日表示，去年共查獲159件違法案件，裁罰金額超過4500萬元；他並強調，目前全台進入境外污染移入的空污季，專案小組查獲污染，即予加重處分。

陳宏益表示，環保局透過人工智慧分析微型感測器，監測污染潛勢區域的空氣品質狀況，經掌握可疑污染源地點後，立即派員到場蒐證，並運用紅外線氣體顯像儀、紅外線熱顯像儀及火焰離子偵測器等科學儀器查察證據，確認偷排廠家位置，揪出不法。

陳宏益指出，去年共查獲159件違反環保法令案件，總裁罰金額達4508萬4000元。其中，專案稽查共查獲9件，總裁罰金額112萬6000元；空污季期間，在龍井區查獲3家工廠無許可證逕行操作，違反《空污法》規定，除告發外，並追繳空污防制費；另外在空污不良日查獲有2間工廠有污染行為，予以加重2倍罰鍰。

環保局表示，根據去年訂定的檢舉固定汙染源獎勵辦法，民眾檢舉經查證屬實，檢舉人可領取罰緩獎金5％、「吹哨者」更加倍提高至10％，鼓勵全民監督、檢舉公私場所不法行為。

環保局表示，依空品監測資料顯示，台中市在2020年PM2.5平均濃度為每立方米15.4微克，較2019年減少了2.3微克，接近國家空氣品質15微克標準；而空氣品質不良（AQI大於100）累積27天，也較2019年減少17天，兩項指標皆創歷年最佳。

(中時 )