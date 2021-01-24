台南市定民俗「安定真護宮王船祭」，是曾文溪流域代天巡狩王爺信仰發源地之一，也是王爺信仰與王船祭研究重鎮，3年1科南瀛王船祭更是西南沿海地區王爺信仰重要儀式大事每3年舉辦1次，今天由市長黃偉哲為廟方打造的王船開光。

今年適逢3年1科王船祭，預定3月28日舉行壓軸「送王」燒王船儀式，廟方委託王船師傅林良太花1個多月打造王船「南瀛號」。因應疫情，安定蘇厝真護宮第一代天府的全國廟會藝陣嘉年華會將雖縮小規模，但王船添載仍十分踴躍。

廟方今天上午辦理王船開光典禮，黃偉哲擔任主獻官，率領立委郭國文、台南市議員林志展、李文俊、李偉智、陳碧玉等人先向五府千歲等眾神上香祭拜後，隨後由黃偉哲為王船開光點眼，祈求王船祭醮典順利。

黃偉哲表示，希望透過王船祭，為國家、人民祈福，去除瘟疫，北部守住、南部顧好，迅速遠離疫情，大家攜手度過災厄，配合防疫，廟方也在現場發放紀念口罩，提供信眾使用。

(中時 )