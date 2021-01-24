台北市勞動局就服處各就服站，每周都會舉辦區域型小型徵才活動，其中均以觀光餐飲業為大宗，以往比例均達7成以上，但就服處發現，隨著疫情升溫，即將在27日和28日舉辦的徵才活動，業者數減少2成，降為5成左右，顯見疫情對餐飲觀光市場造成衝擊；北市勞動局長陳信瑜表示，已邀集13家企業釋出397個職缺，最高月薪達4萬1千。

勞動局指出，寒假來臨，但國內疫情卻有嚴峻的轉變，參加徵才的餐飲觀光業，減少釋出的職缺，不過就服處對此仍積極開發優質廠商，讓求職者在歲末轉職潮中，依然有更多的選擇。

陳信瑜說，如「貳樓餐飲」不畏發燒疫情，大舉徵才，翻倍釋出近百個職缺，其中儲備幹部及內場正職人員起薪在3萬5千元至4萬1千元；而以「日式勝政豬排」聞名的「慕里諾公司」，釋出起薪4萬的主廚、儲備店長及幹部職缺。

此外，這次的兼職、計時人員職缺中，時薪最高可達190元，陳信瑜說，時薪調幅大，工作易入手，適合寒假短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾；除餐飲服務人員外，還有國小課輔老師、主管祕書、司機、美容師、電訪員、照服員等職缺，行業別相當多元。

就服處指出，這次徵才活動時間地點為27日在北投就服站舉辦，28日在艋舺、西門、信義、景美就服站及南港東明青銀站舉辦。

(中時 )