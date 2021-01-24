面對實力有段差距的公牛，湖人光打上半場，就足以提前掌握勝局！「一眉哥」安東尼戴維斯只打前3節，就拿全場最高37分，「小皇帝」詹姆斯也拿17分、11籃板及6助攻，湖人最後以101比90宰翻地主公牛，拿下本季客場9連勝，仍保客場不敗之身。

湖人上半場就靠詹姆斯、安東尼戴維斯領軍，逐漸擴大領先分差，反觀公牛外線火力陷入低迷，也無法抵擋湖人強大攻勢，打完上半場，湖人取得63比33大幅領先，但湖人輕敵心態又現，第3節竟然陷入亂流，反讓公牛單節狂轟33分。

前3節結束，公牛追成66比83，不過湖人仍在末節一開始打出6比0小高潮，也讓湖人總教練佛格安心繼續把詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力擺在板凳上休息，公牛也相當「配合」，最後3分鐘也把所有主力換下，宣告比賽提前結束。

湖人除了詹姆斯、安東尼戴維斯得分上雙，只有哈瑞爾、荷頓塔克各拿10分，卻已足夠保持本季客場9戰全勝完美戰績，也保住西區龍頭地位，畢竟現在快艇與爵士都追很緊；公牛以拉文21分、10籃板表現較佳，懷特14分、7籃板及4助攻。

(中時 )