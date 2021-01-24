市府警察局說，針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，減少交通事故發生。（民眾提供）

警政署近日公告109年度全台A1類車禍死亡人數年度統計，台中市全年竟是六都最高共計201人，市議員賴佳微、江肇國24日痛批說；市府每年編列高額交通事故防制與道路改善經費，死傷人數卻逐年升高？市府警察局說，針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，減少交通事故發生。

江肇國表示，台中市交通事故A1類變化趨勢過去幾年跟高雄很相似。林佳龍及陳菊市長任內皆致力設法降低車禍死亡人數，分別在104至107年，台中市單年從120人降至93人；高雄市則是從175人降至130人。但在韓國瑜執政1年半的高雄，108年年度死亡人數居然衝到200人，台中也翻倍到188人。

江肇國說，陳其邁去年8月接任市長後，立即指示高雄要「全面落實防制作為，共同降低交通事故發生」，讓高雄的死亡人數相較前1年至少持平。但台中市109年死亡人數卻持續增加，突破近八年新高超過高雄的200人；台中市已出現疲態而放任交通傷亡數據飆高嗎？

賴佳微表示，台中市交通局每年編列1000萬改善易肇事地點、6500萬改善或修復交通號誌，鉅額花費卻還呈現出驚人的死亡人數，除用路人自身交通習慣，更仰賴交通局完善的規畫；現今市府「人本交通」「智慧交控」恐怕淪為口號，若交通局只將改善當作口號喊，死亡人數恐怕只會無止盡上升。

交通局表示，經統計109年全般交通事故件數較108年同期減少4493件，下降5.2%，A1＋A2死傷人數減少615人，下降1.1％；為進一步減少A1事故，市府將全面檢討機車族、高齡民眾及酒駕等高風險族群事故原因，積極診斷、改善、追蹤，全力維護民眾用路安全。

警察局強調，市府今年起將推動多項策進作為，包括台61線及向上路段區間測速預計2月正式執法，三民、五權、崇德、錦南街口多功能違規偵測系統與烏日高鐵違規停車科技執法等將於今年啟用，24小時不間斷偵測違規，預防交通事故；透過點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。

(中時 )