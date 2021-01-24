大坪林圳開圳後人要求為引水石硿正名。（臉書《留下最後的十四張》粉專提供）

大坪林圳開圳後人要求為引水石硿正名。（臉書《留下最後的十四張》粉專提供）

大坪林圳開圳後人今聚集水圳起點，要求為引水石硿正名。（王揚傑攝）

當年大坪林五庄墾戶接手開鑿石硿。（臉書《留下最後的十四張》粉專提供）

新北市新店區「大坪林圳」為早期新店地區主要灌溉水渠，為從上游青潭溪引水而開鑿的輸水隧道，被命名為「瑠公圳石硿」，對此，當年參與開鑿的先民後人今（24）日在大坪林圳起點舉行記者會，要求新北市文化局將石硿正名為「大坪林石『腔』」。文化局回應，新店水利設施的開墾，係由多姓族人出力或出資協助，非一家或少數人之力可完成，文化局並無認定為單一家族的功勞。

學者梁蔭民說明，早年「瑠公」郭錫瑠想引水往台北， 到上游的青潭溪尋找水源，他設計以石硿引水，歷時12年仍無法完成，這時大坪林五庄墾首蕭妙興領導旗下8戶墾戶伸出援手，與跟郭鍚瑠交換水權，讓郭在較下游的瑠公圳引水口引水。大坪林圳墾戶接手石硿工程， 再8年後完工。

梁蔭民說，該石硿所引的水是大坪林圳所使用，而非流入瑠公圳，故應正名為「大坪林石腔」。

墾戶後人陳北辰監察人表示，去年3月新北文化局在介紹十四張劉氏家族三棟歷史建築的影片中，將位於新店的百年古圳「大坪林圳」錯誤指為劉家所開鑿，致使先祖對地方的開發貢獻遭到抹滅。今日文化局官方對大坪林開圳史的誤解， 而作出錯誤的歷史文詞，刊載於官方臉書網頁，對此實感遺憾、悲憤。

文史工作者施其陽表示，根據清朝乾隆38年的合約記載，當時十四張的初代墾戶有陳氏、朱氏、簡氏、曾氏等家族，後歷經漳泉械鬥紛紛遷移，才會僅剩下陳氏，文化局應該要致歉和更正。

文化局回應，「瑠公圳引水石硿」公告名稱已經由文資委員會，依專業審議討論，公告名稱與史實並無相違，且新北市文史學會在2015年申請更名「大坪林圳引水石腔」。

文化局表示，經專業委員審議，認為郭錫瑠開圳為引新店溪水源灌溉台北盆地，綜觀此水圳系統，瑠公圳的水源最早取自新店溪上游的青潭，透過石硿灌溉大坪林圳，稱瑠公圳也是含括大坪林圳，但稱大坪林圳卻無法含括瑠公圳，本案決議不更名。

(中時 )