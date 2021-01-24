美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今表示，美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話。對此，國民黨今天表示，美國總統拜登的團隊從去年底即開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。

國民黨今表示，美國民主黨政府仍秉持過去四十多年的兩岸架構，以臺灣關係法、六項保證、三公報為基礎，鼓勵兩岸對話。美國總統拜登的團隊從去年底即開始表態支持符合台灣人民最佳利益的兩岸方案，國民黨表示歡迎。

至於軍機密集襲擾台灣鄰近空域，國民黨呼籲，農曆新年將屆，解放軍應有所收斂，不要造成台灣地區人民的不安。國民黨強調，大陸當局應認知，兩岸關係的結，雙方均有責任，應由政治途徑和平解決，不會因軍機進入我防空識別區(ADIZ)而解；希望兩岸執政者均以人為本、以兩岸人民利益為先，得民心才是王道。

(中時 )