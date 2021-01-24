駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮，綠營稱是台美關係重大突破，而藍營則質疑綠營的說法有膨風嫌疑。前立委陳學聖直言，把觀禮誇大成跨時代的里程碑，是不瞭解外交工作的辛苦，而對於蕭美琴參加拜登的就職典禮，但焦點最後卻落在有沒有邀請函，他也感到十分不解。

陳學聖今(24日)在臉書上表示，駐美代表蕭美琴參加美國總統就職典禮，最後焦點竟落到「邀請函門」事件，令人感到很不可思議，「有沒有，就拿出來，一翻兩瞪眼，讓說錯話的一方馬上閉嘴，不就結了？為何要變成各說各話的羅生門？真的很不懂」。

陳學聖指出，台灣每四年組團參加美國總統就職典禮已是常態，而對駐美代表處的同仁而言，卻更是一場硬仗，因為國內的貴賓團成員主要是立委和縣市長，平常在國內都受到尊榮對待，事前都不知道參加美國總統就職典禮那麼辛苦，要冒著寒風在戶外參加典禮，而且還沒有劃座位。

為了搶到較前面的好座位，讓國內貴賓看得比較清楚，陳學聖透露，駐美代表處同仁一大早就要到現場去佔座位，等到貴賓們抵達後，再和他們交換座位，而貴賓們的座位要如何安排，其中也大有學問。

最後，陳學聖也說，外交工作是涓涓細流，是在很多人的幕後努力，很多的累積中，才慢慢看得到一些改變，「說要誇大到一場觀禮，就是劃時代的里程碑，真的是不瞭解外交工作實務的辛苦」。

蕭美琴觀禮的連漪！ 駐美代表蕭美琴參加美國總統就職典禮，最後焦點竟落到「邀請函門」事件，也令人很不可思議。 有沒有，就拿出來，一翻兩瞪眼，讓說錯話的一方馬上閉嘴，不就結了。為何要變成各說各話的羅生門？ 真的很不懂！ 說實在的，台灣每四年組團... 由陳學聖發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)