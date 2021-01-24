編號711的台灣黑熊去年10月在東卯山果園誤中吊索，康復後野放回保育區，該黑熊卻又持續靠近人類部落，還進到農舍翻冰箱、偷雞隻，造成當地居民恐慌，林管處原定昨日展開驅熊行動，卻意外發現牠從前夜開始沒有移動，巡查驚見牠受困竹林陷阱，現已成功救援，將他帶往特生中心低海拔實驗站安置。

據悉，該黑熊命運多舛，曾誤中陷阱而斷了左前肢6趾，東卯山果園的吊索又讓牠失去左前肢最後一節骨頭，所幸在特生中心和林管處的照料下恢復健康，順利回歸大自然，但牠近日頻繁因靠近和平區桃山部落，甚至到居民的農舍落翻冰箱、吃狗飼料和偷雞而造成恐慌。

711黑熊密集靠近桃山部落，林管處積極與居民溝通，呼籲民眾看到黑熊時通報，更請求移除果園內的陷阱，當地居民十分配合，為了黑熊移除200多處陷阱，林管處則原定昨日展開驅熊行動。

但昨日上午，林管處發現「711」從前日晚上開始就沒有再移動，下午巡察時驚見牠誤中山豬陷阱，所幸牠活動力尚佳，看到人靠近時仍有威嚇行為，林款處與保七總隊第五大隊東勢分隊員警合作，並由特生中心野生東誤急救站獸醫團隊協助救援，將其麻醉後送往特生中心低海拔試驗站安置，其日後處置則待專家會議後評估。

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(中時新聞網)