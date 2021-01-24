外媒報導德國經濟部長致函台灣政府籲請提高車用晶片供給量，經濟部表示，尚未收到相關信函，不過，考量日前也有多國提出類似需求，近期已與台灣晶片供應廠展開討論，請業者全力提供協助。

外媒報導，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量；他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。

對此，經濟部今天回應，目前尚未收到相關信函，無法就具體內容說明；不過，從去年底開始，的確從外交管道收到一些國家因車用晶片短缺問題所提出的請求。

不過，經濟部強調，各大國際車廠並非台灣半導體晶片廠的直接客戶，而是由其他車用晶片廠，先向台灣晶片廠下訂購買後，再由車用晶片廠銷售給車廠；目前供需與車用晶片廠在淡季時降低庫存的規劃息息相關。

至於車用晶片不足問題，經濟部表示，針對各理念相近國家的請求，已與台灣晶片供應廠展開討論，並請晶片廠全力提供協助；國內晶片廠之間近期也已密切研究討論中。（編輯：林淑媛）1100124

(中央社)