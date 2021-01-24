北台灣最大開發案新泰塭仔圳市地重劃案，如火如荼進行中。（動保處提供／戴上容新北傳真）

北台灣最大開發案新泰塭仔圳市地重劃案如火如荼進行中，為避免廠家遷移留下無辜犬隻，動保處公務獸醫和動保員，每週4天尋訪廠家，協助廠家愛犬晶片植入登記及狂犬病疫苗施打，目前已完成195隻廠家犬登記，預計1月底完成重劃區1區第一輪訪視。

動保處表示，去年底開始清查塭仔圳遊蕩犬隻，當地里長均表示，重畫區內無民間狗場，多數犬隻為工廠所飼養，犬隻幾乎都沒有植入晶片，獸醫師已清查1500多家廠家，發現有289家廠家有飼養犬隻，動保局逐一免費為195犬隻進行寵登、施打狂犬病預防針。

動保處組長盧明志說，有些不願配合廠家表示，是因為可憐才餵食遊蕩犬，他們並不是飼主，動保處人員極力說明，狗是忠心的動物，長久餵養犬隻已認定就是飼主，若遺棄牠們，牠們會痴痴等飼主不願離去造成將內心傷害，經過多次溝通，大多數廠家都願意將飼養犬隻納入名下。

盧明志補充，多數廠家人員也很樂意當犬隻的主人，查訪過程中多數廠家都是叫得出放養犬隻名字，而犬隻也是隨call隨到，動保處要求廠家人員完成寵物登記後，飼犬外出應依法規由7歲以上之人伴同，截至22日已完成195隻犬寵物登記，預計1月份完成重劃區1區第一輪全區訪視。

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(中時 )