蘆洲警與三重安北宮寒冬送暖 低收入家庭展笑顏（蘆洲警提供／戴上容新北傳真）

農曆新年將至，為讓獨居老人及低收入戶歡喜迎新，溫馨過年，蘆洲警結合三重安北宮於23日上午於五股區公所舉辦「冬令關懷發放白米活動」，蘆洲警表示，三重安北宮位於五股區民義路，每年隆冬之際都會發放白米造福弱勢，活動至今已延續餘30年，今年再與義警民防結合安北宮共襄盛舉，共同關懷弱勢團體、低收入戶及獨居老人，由親切的員警及義警民防人員關懷慰問方式，拉近與長者距離，透過噓寒問暖的溫馨陪伴，溫暖其孤獨寂寞的心靈，讓獨居長者與低收入戶備感溫馨、重展笑顏。

寒冬送暖不忘防疫工作，為維護前來領取白米之獨居長者、低收入戶及現場工作人員自身安全，蘆洲警與三重安北宮貼心準備口罩、量額溫及酒精等防疫用品，讓前來民眾感受到主辦單位的用心。

蘆洲分局表示，期盼藉此活動帶動相關團體共襄盛舉，共同關懷需要幫助的人，能夠讓獨居長者及低收入家庭過一個好年，並表示未來會持續配合此類公益活動，為這群潛藏於社會的弱勢族群盡一份微薄心力，以創造一個溫情洋溢的幸福社會。

(中時 )