台中市日前在東勢舉辦「110年度茂谷柑共同運銷講習會」。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，農業局每年舉辦茂谷柑果品評鑑。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，產量超過1萬1000公噸，產季為每年1至4月。為協助農民拓展行銷通路，台中市農業局輔導農民團體、產銷班等共同運銷，鼓勵農民將茂谷柑分級包裝後送拍賣市場，目前拍賣格每公斤約41元，石岡區特級茂谷柑日前衝上170元高價。

農業局日前在東勢區農會果菜市場農民活動中心辦理「110年度茂谷柑共同運銷講習會」，邀請台北農產運銷公司拍賣員李邦傑、台中果菜運銷公司課長陳又嘉，講解果菜批發市場拍賣流程及果品分級包裝注意事項；也邀請北屯區果樹產銷班第1班前班長古銘家分享該班歷年椪柑、茂谷柑、桶柑等柑橘類共同運銷心得。

台中市茂谷柑產量超過1萬1000公噸，栽培面積552公頃，涵蓋東勢、石岡、新社、外埔等區，以東勢區413公頃、產量8700公噸為最高。農業局表示，台中茂谷柑收穫期較南部晚，加上糖酸比的關係，品嚐時間可持續到4月底。

為調節台中茂谷柑的運銷數量，農業局積極輔導農民團體、產銷班等進行農產品共同運銷，鼓勵農民分級包裝後送拍賣市場拍賣，以穩定供需，確保產品品質及衛生安全，同時縮短運銷過程、減低運銷成本，增加農民收益。

農業局指出，目前台中茂谷柑在果菜批發市場拍賣格每公斤平均41.2元，石岡區特級茂谷柑拍出170元高價。另批發市場優先拍賣通過產銷履歷驗證的茂谷柑，為鼓勵農民將農產進行產銷履歷驗證，外包裝張貼標籤農糧署補助每公斤0.5元，內外包裝皆張貼補助2.5元。

農業局表示，全國拍賣市場都已建置電子拍賣方式，拍賣作業全面電腦化，作業嚴謹健全並公開透明，因此將茂谷柑以共同運銷方式送拍賣市場拍賣，也是一項優良行銷管道，鼓勵農民積極參與共同運銷，以增加收益。

(中時 )