美國國務院今天重申對台灣安全的承諾，淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲今天認為，美國政府對台美和印太區域進入到「新安全觀」時代，反映出美國安全系統，對於中國對印太區域安全造成的威脅不再容忍，並把台灣受到的軍事壓力與區域安全建立直接連動。

民進黨今天舉行「拜登新政府與台美關係未來展望」座談會，蘇紫雲指出，他個人觀察，現在台美或者印太區域已進入到新安全觀時代，一是對於北京的做法，不再採取傳統的容忍或誘導它做所謂的和平演變。二是台美跟中國之間，也就是小兩岸和大兩岸之間的關係，會重新再調整它的槓桿，三是台灣、美國和日本形成科技的新三角，美國扮演設計角色，台灣是生產，日本是材料。

他說，這兩天一些新的局勢可以拿來作為美國新政府觀察指標，首先是昨天共機的組合，這是一個反艦打艦的編隊，亦即目標在水面打擊，這可連動到美國國務院今天的聲明，也就是要求北京立刻放棄對台灣的軍事、經濟、外交層面的壓制。

蘇紫雲認為，國務院這份聲明也相當程度代表拜登政府一些具體的做法，亦即不再是抽象勸告，或者是像更早以前只是鼓勵兩岸對話，而是具體指名說，「你就是在軍事、外交、經濟上，對中華民國台灣做壓制」。

他說，這清楚反映出美國安全系統認為，中國近來這幾年採取的灰色衝突手段，也就是戰爭邊緣或者是說和平斷崖的手段，去霸凌周邊國家，已對印太區域安全造成明確的威脅，等於把台灣受到的軍事壓力，跟區域安全這兩個建立直接的連動。

第二點是德國經濟部長發函我國政府，請求生產車輛的晶片，蘇紫雲指出，這相當於我們講的供應鏈安全，台美之間這兩年一直強調所謂供應安全鏈的合作，包含國防產業、通訊產業等等，台灣在未來的重要性跟正當性會越來越強。

第三點，他認為，台美關係以往在川普政府任內是小步快跑，未來會變成穩步前進，但他也提醒台灣應「哀矜勿喜」，不要因此有利的情勢就採取一些妄動的行動，應更加穩重的去看待這樣的一個安全的轉變。

第四點，川普政府跟拜登政府內政政策不同，但對外採取的態度是比較一致的，拜登政府的處理方法可能更細緻，雖然拜登本人並沒有對北京發表其他的看法或意見。但是他內閣首長，國防、外交、情報、安全、財政的「五虎將」，還有國安會裡面的蘇利文、坎貝爾等人，對於中國採取的姿態是相對強硬的。

蘇紫雲認為，從拜登政府的整個高層的國安體系來看，「新安全觀」已經很清楚的成形，從共機出現在西南空域的舉動來看，有軍事也有政治性，是在反對美國印太航行自由的訴求，表面上是進行反潛演練，其實他在做必要的時候封鎖台海水道的演練，亦即必要時候會把台海視為內海。

此外，中國潛艦必須進入菲律賓海，才會讓美國西岸進入打擊範圍，亦即巴士海峽水道是真正進入菲律賓海的一個重要的水下走廊，他說，這也可還原中共在西南空域軍事行動的可能本質，以及未來跟新安全觀的可能走向，台灣在這樣的情勢之下，更重要的是要強化自己的防衛能力。

他說，台灣的安全已不只是我們自己的事情，也涉及到區安全、保護海上交通線的安全，以及美國其他盟國的共同安全。

(中時 )