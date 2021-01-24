紐約大都會爆出形象危機後，老闆科恩(Steve Cohen)不浪費時間調查，火速開除了陷入性騷擾風波的總管波特(Jared Porter)。這件事本身與大都會無關，波特2016年任職芝加哥小熊隊期間傳送猥褻照片給一名女記者，事後他不但沒受罰，還一路混上亞歷桑納響尾蛇的助理總管、大都會總管。

美媒ESPN報導，波特的醜事早已不是秘密，受害女子曾揚言鬧上法庭，小熊球團卻對此裝聾作啞。現在波特被大都會趕走，小熊球團才發出聲明譴責波特：「如果我們早知有此事，當時就會採取行動了。」

小熊因為波特案件再度遭受媒體批評，他們當年不僅重用家暴投手查普曼(Aroldis Chapman)，擁有18次家暴紀錄，涉嫌虐兒、性侵的內野手羅素(Addison Russell)被大聯盟處罰之後仍在小熊陣中正常出賽，後來是打太爛才被釋出。

美媒《雅虎體育》專欄分析，美國棒壇高層向來為白人男子壟斷，這些制服組成員工作能力驚人，但有少數屬於那種不知尊重女性的人。大都會不設置棒球部總裁，由球團總裁艾德生(Sandy Alderson)直轄，大權在握的艾德生手下6位核心幹部全是白人男性。當艾德生詢問波特是否適任總管，這些人大概也覺得寄送下體照片只是微不足道的小事。

對於才買下球隊不久的「對沖基金之王」科恩，在他的本業也爆出過男性高管欺壓女員工的事件，導致形象受損。科恩可能會後悔不該開除老總管，或是沒有仿效邁阿密馬林魚雇用女人當家。

(中時新聞網)