張清芳歌聲勾動鮑元愷〈恆春鄉愁〉創作靈感。 （本報資料照）

以《只有大海知道》風靡國際的臺灣女導演崔永徽，最近推出新片《聽見臺灣》，藉77歲音樂大師鮑元愷在臺教書的10年采風，發現連臺灣人都未察覺的臺灣之美，被形容為「400年來最美麗的音緣」。

鮑元愷在南華大學任教的10年間，深入臺灣風土人文，創作出膾炙人口的〈臺灣音畫〉系列交響曲，包括〈玉山日出〉、〈安平懷古〉、〈宜蘭童謠〉、〈恒春鄉愁〉、〈泰雅情歌〉、〈鹿港廟會〉、〈龍山晚鐘〉、〈達邦節日〉等八大樂章。

片中鮑元愷對臺灣已故恆春歌手陳達以月琴彈奏的民謠〈思想起〉驚為天人，盛讚「藝術水準非常高」，讓他十分感動，將之改編交響曲收錄於〈臺灣音畫〉中。不過鮑元愷自2000年發表完〈臺灣音畫〉後，卻一直對第四樂章〈恆春鄉愁〉不甚滿意。

6年後他應臺灣音樂家黃輔棠建議修改，忽然在北京家中發現女兒蒐藏的一批卡帶中，聽見張清芳演唱的〈月琴〉（原唱者為鄭怡），一路「思想起」在臺灣的種種回憶，「從恒春…鵝鑾鼻，一路到太平洋…花蓮…」，剪不斷理還亂的「鄉愁」，竟排山倒海而來，瞬間讓他靈感大發，終將〈恆春鄉愁〉完美修改完畢，並將該曲收錄在《聽見臺灣》中。

該片是鮑元愷在〈臺灣音畫〉交響曲轟動世界10多年後，再度回到這八篇樂章的發源地－臺灣，除回溯他當年的創作歷程被及觸動的「臺灣八景」，更受邀親自監督一場重要的演出。這些樂章不僅為他帶來全新人生閱歷，更結識臺灣樂界友人陳澄雄、黃輔棠、賴文福等無上珍寶。他常感歎「如果沒有這十年臺灣，就沒有他今天的文化成果」，對臺灣的思念溢於言表。該片定於3月5日上映。

(中時 )