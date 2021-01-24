部立桃園醫院爆發群聚感染，有輿論質疑醫護人員未遵守SOP才造成防疫缺口，一名西班牙留學生Rita拍攝YouTube影片，紀錄她回台灣採檢由陰轉陽後深受打擊，沉重告白「住在隔離病房最崩潰的一天」，當時只有醫護人員敢接近她，她認為此時此刻，台灣人更應該出面為醫護撐腰。

最崩潰的一天..失去味覺吃薯條？負壓隔離病房日常part2(YouTube/RiRi Chao 悄悄話)

Rita回憶去年回台，1月底採檢突然陰轉陽，讓她深受打擊，並用「最崩潰的一天」來痛訴心情，所幸醫護人員除了給予鼓勵，還陪伴她對抗病魔，而且辛苦的不只醫護人員，還有每天到病房的清潔人員。她沉重表示，染疫後幾乎沒有人敢接觸她，出院後第一個給她擁抱的人就是醫院的護理長。

Rita說，住進隔離病房後決定記錄自己住院的日常，並在康復後發表，她在影片中忍不住落淚表示：「真的很痛，不知道多久會好，也沒有解藥」，她說除了治療上的需要，因為她同意國防醫藥大學做研究，因此進到隔離病房後已經抽了13管的血。她在影片中指出，自從生病以來味覺跟嗅覺都變得很遲鈍，連吃媽媽送來的麥當勞薯條都沒什麼味道了，只隱約可以吃出一點點油的味道，而且住在隔離病房，家人、朋友都不能來探視，送來的東西只能透過護理站拿到無菌的傳送箱來收取。

Rita覺得很幸運自己在台灣，因為台灣的政府讓人民感到非常安全，相較於全球有幾百萬人都必須待在家裡居家隔離，台灣人還是很幸運的，因此她呼籲大家一定要配合政府規定勤洗手、戴口罩，因為生這個病真的不好玩。

在影片中Rita不斷重複抽血、照心電圖等檢查，她說在隔離病房一個多月，幾乎一直都在做一些重複性的事情，不過也因為住院讓她學習了很多以前很想學、但一直沒時間去學的東西，例如倒立、冥想、魔術方塊，也算是一種「意外的收穫」。

看到自己住院時因為身上針孔太多而落淚的畫面，Rita說到現在還是會有一點鼻酸，但很高興自己能戰勝病魔，並且變得更勇敢、更堅強。她說就算想要忘記這麼痛苦的經歷，但也不可能從她的生命中抹滅，因此想跟大家分享這個特別的經歷。

(中時新聞網)