「總裁畫家」江屘菊（右三）百幅彩墨畫作，正於台中港區藝術中心展出。（江屘菊提供／王文吉台中傳真）

出身苗栗苑裡的「總裁畫家」江屘菊，年輕時舉家到中國大陸經商，並創立化妝保健品事業，因緣際會接觸油畫與水墨畫，師承水墨大師歐豪年、孔依平、葉君萍。江屘菊「吉祥富貴﹒賦新彩」四大系列百幅畫作，正於台中港區藝術中心展出，將對生命的觀察，以明麗色彩展現，傳達多彩多姿、吉祥富貴的正能量。

江屘菊拜入水墨國畫大師歐豪年、孔依平、葉君萍等人門下學畫，在他們的指導下，對於水墨畫的思想、意境、表現與技法都獲益良多。近年巡迴世界各地參展，獲得極高評價。

江屘菊說，一路走來，從零到今天豐沛的創作動能，都歸功上天憐愛，在商場上獲取亮眼的成績與財富，才能在繪畫世界，無後顧之憂，專心創作，表現對生命的觀察與感動。

台中港區藝術中心正展出「吉祥富貴‧賦新彩－江屘菊個展」，近百件作品分為傳統水墨、微觀、永恆及能量球系列。江屘菊將對生命的觀察，以明麗色彩展現，傳達多彩多姿、吉祥富貴的正能量，展期至2月21日。

(中時 )