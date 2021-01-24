今日由農業局主任秘書陳柏宏率隊督導各市場，宣導市場人員、零售商配合戴口罩等防疫措施。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應疫情增溫，市長盧秀燕日前召開防疫會議，提醒各局處加強督導防疫措施，24日農業局視察台中魚市場、台中果菜批發市場及豐原果菜批發市場防疫情形，感謝業者與消費者配合，維持市場營運不中斷；經發局也前往大買家北屯店關心顧客動線分流等作為，提醒業者因應春節採買人潮，提前做好準備。

農業局表示，批發市場是農產品重要交易場域，為維持營運不中斷，防疫措施更應全盤規劃、積極落實。市府近日已先透過電子通訊宣導各批發市場採行必要的安全衛生防護措施，加強環境消毒與空氣流通、量測體溫、提供酒精、所有進場人員強制戴口罩、保持社交距離，並要求批發市場即時回報防疫情形。

今日由農業局主任秘書陳柏宏率隊督導各市場，宣導市場人員、零售商配合戴口罩等防疫措施，若不聽勸將依法開立勸導單，屢勸不聽可處3千元至1萬5千元罰鍰。

經發局專門委員謝公耀則率隊視察大買家北屯店，督導落實秋冬防疫專案，賣場需實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，並提醒排隊民眾保持1.5公尺距離；另賣場內部工作人員也要加強自主健康管理，工作時戴口罩、公共區域固定清潔消毒等，積極守護顧客與員工健康安全。

謝公耀表示，臨近春節採購，假日期間都吸引大量人潮聚集，因此結帳區距離標示及環境消毒作業都是防疫重點環節，感謝業者自主落實防疫，為避免民眾前往公共場所造成群聚風險，也鼓勵業者搭配虛擬販售通路，紓緩購物人潮。

(中時 )