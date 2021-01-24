台中市157路公車明天起將在后神路新增4個雙向停靠站，台中市交通局今天表示，為增設公車站，邀集相關單位會勘推動交通改善工程、增設人行空間、拆除分隔設施、增加警示牌面與改善標線，解決沿途行車與設站等困難。

台中市157路公車自1月25日起在后神路將新增4個雙向停靠站，包括有「后神舊社路口」、「后神水門路口」、「育英國小(后神路)」與「后神甲后721巷口」等，沿線居民往返市區、通勤、就學將更方便。

台中交通局長葉昭甫指出， 157路公車108年時便曾調整行駛路線，由原本行經國道一號、國道四號、國道三號大甲交流道、甲后路，調整為國道一號、國道四號神岡交流道、后神路、甲后路，並於甲后路增加停靠站位。

葉昭甫指出，但后神路因有快慢車道分隔島設計，經考量後並無設置公車站，導致157路公車雖行經后神路，但當地居民卻無法就近搭乘使用。

葉昭甫表示，考量后里區鄰近民眾需求，交通局邀集建設局等單位進行會勘，決議展開交通改善工程，包含增設人行空間、拆除分隔設施、增加警示牌面與改善標線，解決行車與設站等疑慮。

(中時 )