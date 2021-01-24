美國國務院重申對台安全承諾，民進黨副祕書長林飛帆今天表示，這顯示拜登政府上台會延續過去對中的對抗和競爭態勢不變。遠景基金會執行長賴怡忠認為，拜登新政府將以川普對中政策及其對台外交政策方向為主，手段將比歐巴馬政府更加強硬。

民進黨今天舉行《拜登新政府與台美關係未來展望座談會》，林飛帆在會前受訪指出，美國國務院在這份聲明中認為共機干擾台灣是破壞區域和平的作法，並明確提出大陸是區域安全和平的威脅，顯示拜登政府上台後，將會延續過去對中的對抗、競爭態勢不變。

民進黨國際事務部主任羅致政則在座談會中表示，美國國務院針對台海議題發表聲明，特別強調要維護「印太地區的自由、開放與區域穩定」。在拜登政府剛就任不到一周就發表兩岸問題相關聲明，顯示印太戰略的延續及台灣戰略上的重要性，我們應樂觀看待台美關係將持續穩定地發展。

賴怡忠認為，美國近兩任總統的外交方針目標皆一致，但在戰略哲學方面稍有差異。隨著拜登新政府的就任，拜登新政府將以川普對中政策及其對台外交政策方向為主，手段將比歐巴馬政府更加強硬。

他舉例，像是準國安顧問蘇利文、印太事務協調總監坎貝爾曾說的「Competition without Catastrophe」，美國將尋找一個能夠挑戰中國並與之共處之方式。美國政府也曾正式聲明，台美關係並非美中關係下的次關係，也因此，脫鉤美中之施政哲學將繼續進行。

賴怡忠表示，未來中美台戰略三角將不侷限在三大公報框架下去解讀台美關係，更要於五法六保證的宏觀下觀察及變動。

國策研究院執行長郭育會前受訪時也認為，國務院呼籲中國停止對台灣的杯葛，並鼓勵台海之間進行有建設性的對話，同時再次強調美國維護印太地區安全秩序的承諾，這些都是措詞清晰、強硬的聲明。

他說，「以戰逼和，以和養戰」將成為中國對美之外交政策方針的主軸。預計3月以後大陸將可能聯合他國達成其外交目的，持續於東海侵擾日本，防止日本於東海及南海的遣返能力的擴散，造成印太局勢的緊張，迫使拜登於中美貿易戰及科技戰讓步。

在這國際情勢變動下，他說，拜登及川普政府間最大之不同在於拜登將會避免台灣成為大陸對美施放壓力的主要目標。

(中時 )