經鐵路警察處理後，已恢復通行，台鐵估計共影響3列次19分，旅客1045人。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名81歲劉姓老翁疑因貪圖方便行走鐵軌旁，沒想到今天中午11點32分，不慎遭一輛北上的303車次普悠瑪撞傷，造成左腳掌骨折，所幸意識清醒，已送醫急救；鐵路警察處理後，已恢復通行，台鐵估計共影響3列次19分，旅客1045人。

鐵路警察花蓮分局表示，玉里所在11點35分獲報後，趕赴現場了解，並通知三民派出所及消防隊到場，發現81歲的劉翁侵入軌道，在三民火車站西正線山側遭經過的303次普悠瑪列車風切掃到，造成左腳掌骨折，意識清醒，送往玉里榮民醫院急救。12點29分蒐證完畢，列車在12點30分放行，線路恢復正常通行。

台鐵表示，303次普悠瑪列車11點32分準點通過三民火車站，在西正線北端（K71＋44處）擦撞一侵入路線的路人，接獲通報後，車站立即通知玉里鐵路旅出所及119前來處理；經路警處理後於12點32分放行，共計影響3列次19分，旅客1045人。

據了解，劉翁平時居住玉里大禹一帶，應是在地人，因三民火車站附近無平交道，警方初步研判劉翁可能是貪圖方便而行走軌道，但因距離軌道太近，遭列車通過的風切吸入後，不慎被擦撞。

(中時 )