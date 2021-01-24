無黨籍高市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文下令，不能坐視不管，引起各界議論。對此，前陸委會副主委張顯耀表示，民進黨介入護航黃捷後，罷捷就昇華成對民進黨執政的不信任投票，且應藉此機會正告民進黨不可再走獨裁之路。

張顯耀23日在臉書上表示，黃捷不適任市議員工作，前市長韓國瑜在任時，她多次在議會無厘頭質詢，還斷章取義詆毀韓市長；但陳其邁就任市長後，質詢卻成了過場功課，罔顧市民選票的託付，甚至還放棄監督萊豬之責，成了落跑議員。

對於黃捷在香港議題上多次表示挺言論自由，但去年中天新聞台遭關台時，黃捷卻冷冷說了句「終於」二字，張顯耀直批黃捷雙標，並質疑像她這樣「蛇鼠兩端、見風使舵」且前後不一致的人，如何擔任為民喉舌的市議員之職？

張顯耀更忍不住直言，在民進黨宣告傾全黨之力護盤後，黃捷的罷免投票已昇華為對民進黨執政的不信任投票，他還對民進黨政府這一年來，殘害言論自由將中天關台、不顧國民健康開放萊豬進口、防疫雙標，以及黨內惡鬥導致新冠疫苗採購進度落後等問題提出質疑。

張顯耀認為，民進黨在2018年「公投綁大選」大敗後，民主倒退強行修法將公投和選舉脫鉤，並且限制二年舉行一次，等於沒收了憲法賦予人民對政府政策的創制、複決權，人民對政府的施政表現不滿，就只剩罷免權的行使，並痛批民進黨越來越朝向獨裁統治。

最後，張顯耀強調，鳳山人2月6日為了民主真諦罷免黃捷，是給民進黨一個自省的機會，拉回民進黨一把，「並且正告民進黨獨裁之路不可再走」。

光榮鳳山 ... 由張顯耀發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)