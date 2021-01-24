2021富邦盃台灣12強少棒大賽季軍戰，桃市中平國小今天找回昔日火力，全場揮出15支安打，加上彭成安5局完投完封，以11比0五局扣倒首度參賽的平昌國小。

中平國小昨天先發投手李聖哲首局出現亂流，面對龜山國小，單局12人次、被敲5安、投出3保送，一口氣失掉7分，但他今天用球棒建功，排在第5棒的他單場3支3、貢獻4打點。

中平國小彭成安繳出5局完投、完封勝。（中華棒協提供）

中平國小總教練李國強表示，昨天落敗主要原因出在球員心態問題，「過去我們也有單局就掉9分，但後來逆轉的情況，也用例子這個勉勵球員，就是看有沒有堅持、掌握自己的態度。」

李國強認為，中平國小的球員選才雖不比少棒強權龜山國小，但他們都會找出球員優勢去彌補不足之處，把球員優點發揮到最大化，他特別點名彭成安，直誇他是游擊天生好手。

李國強說：「（彭成安）在場上理解能力很好，對第一個彈跳的反應很好，好的游擊手判斷能力是很難教的，未來若是他能夠繼續長高，相信會是游擊大物。」

中平國小本屆富邦盃少棒打下季軍，在少棒成績也都有穩定輸出，但李國強卻透露，球隊一直受到校車數量不足的困擾，「從以前到現在只有1台校車，到外縣市比賽都必須要跟平鎮或是新明借，借到都有點不好意思了，不過校方已經很努力在想辦法，也希望有善心單位幫忙。」

中平國小總教練李國強（左）。（中華棒協提供）

(中時 )