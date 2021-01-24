陳姓男子去年2月因缺錢花用，持手槍型打火機進入超商，壓制身材瘦小的女店員，強盜5000元。士林地院審結，認定陳男並未持可能造成生命威脅的凶器，犯行尚非殘暴，且與被害超商達成和解，依法予以減刑，依強盜罪判處徒刑2年8月，另涉幫助詐欺取財判處拘役20日，得易科罰金2萬，全案仍可上訴。

大學肄業的陳姓男子，前年11月出租帳戶給詐欺集團，導致3名民眾被騙15萬、12萬、3萬，警方循線查獲陳男到案，但他辯稱提款卡後遺失而遭詐騙集團利用，法官認為，陳男將帳戶交給不相識的人，預見帳戶可能成為詐騙集團的工具，犯幫助詐欺取財罪。

陳男去年2月11日上午9點半，假意進入超商購買商品，隨即埋伏在店外，10點多女店員走到倉庫旁補貨，店內只剩女店員1人，陳從後方抓住女店員的臉。女店員看到陳手中有一支小槍，知道與真槍大小尺寸不同，一度想要反抗卻被陳壓制，女店員因擔心被攻擊並未逃跑求救，陳拿走5000元後搭車離去，拉扯過程造成女店員則手部、前臂瘀青。

判決指出，陳並未持可能操成女店員生命、身體威脅的凶器，而是以拉扯方式命令女店員交付財物，犯行不算殘暴，且得手僅5000元，偵查中與超商達成和解，賠償1萬2000元，法官以情堪憫恕，依法予以酌減其刑。法官更以，陳犯後坦承犯罪，請求女店員原諒，證明已有悔改之心，判處徒刑2年8月。

(中時 )