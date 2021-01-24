勇士24日來到猶他客場徹底遭到爵士羞辱，不僅一度輸到40分之多，還多虧爵士末節努力「放水」，才讓最終比數變成108比127的結果，這是勇士連兩場遭到對手修理，不過遭到爵士如此羞辱也屬正常，畢竟爵士搶下8連勝，排名高居西區第2。

面對連兩戰都遭對手修理的無情現實，勇士總教練科爾賽後表示，「我們現在打球沒有任何延續性，我認為這是從季初就展現的問題，我們必須建立可以依賴穩定的東西。我當然會考慮更換先發，我們必須站在球隊角色評估，一切都可調整。」

勇士球星柯瑞雖然交出24分、7助攻與7籃板的正常發揮表現，單場投進5科三分球，也讓他超越「大嘴」米勒，成為史上投進三分球數第2多球員，可是勇士先發場上正負值全負數，其中烏布雷負29最為誇張，也讓卓雷蒙格林賽後說：「我真的不知道我們怎麼了，我現在沒答案。」

爵士12名登錄球員都有得分進帳，其中以米契爾23分、7籃板及6助攻表現最佳，康利也拿17分，克拉克生與波達諾維奇各有14分，英格利斯13分，目前爵士戰績12勝4敗，已經追平快艇並列西區第2，且跟西區龍頭湖人之間僅剩0.5場勝差。

(中時 )