【現場直播】陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為｜2021.01.24

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，1人為該院出院病患(案889)，另1人為該案889之同住家人(案890)。

指揮中心表示，案889為本國籍60多歲男性，今(2021)年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，於今日確診。另，案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢，於今日確診；2名個案相關接觸者疫調中。

指揮中心指出，衛生單位已針對案889住院病房及相關區域進行環境清消，並調整高風險範圍，針對自1月6日起曾入住相關區域病房病患，均由自主健康管理改列居家隔離(含陪病者)，並安排採檢。

指揮中心指揮官陳時中表示，案889是原先住在十二Ａ的病患，由於原本十二Ａ被列為綠區，屬於一律自主健康管理的病患，但現在由於出現確診個案，因此將十二ＡＢ病房升級為紅區，即日起全數出院病患改列居家隔離。

另外，陳時中也宣布召回原先服務於十二ＡＢ病房的醫護人員進行採檢，目前正在進行中，不過先前相關醫護人員已進行過採檢，結果都為陰性。

指揮中心統計，截至目前國內累計144,679例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含142,073例排除)，其中889例確診，分別為779例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、787人解除隔離、95人住院隔離中。

(中時新聞網)