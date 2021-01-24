胡瓜（中）與剪綵小姐們。（盧禕祺攝）

胡瓜24日率白雲、王彩樺出席謝忻、馬國畢主持的酒齡特厚高粱老酒專賣店開幕活動。胡瓜身為十方啟能中心榮譽校長，這次酬勞全數做公益，他笑說：「我出來剪綵酬勞至少也要7位數，就算沒有那麼多，最起碼也會有一半，全部捐到十方。」他感嘆受疫情影響，各個公益團體很難募到款，呼籲大家如有能力多發揮愛心。

因為疫情升溫，胡瓜提及民視《綜藝大集合》近期還是會留在棚內錄影，他坦言過年沒計畫，「出門就塞車，又怕群聚，有計畫也來不及，房間都滿了。」至於女兒小禎是否會帶好友一起到家裡吃飯，他笑說：「應該會在她自己家。」

而白雲復胖至93公斤，近日因喉嚨長繭進行割除手術，得失聲10天不能說話，活動上全程由馬國畢代為發言，「他最近工作沒那麼順利，靠手術騙保險金……沒有啦，開玩笑的」。白雲作勢打他場面逗趣。白雲過去最胖達128公斤，4年前減掉逾40公斤，僅剩86公斤，馬國畢曝他變瘦，工作運跟桃花都變差，現在只希望維持93公斤，馬國畢大讚：「他這個體態最好了，瘦了沒喜感，女生只要他靠近，都覺得有點噁心，現在剛剛好」。

談到債務現況，馬國畢表示：「債務我還沒去想，有啦，一定會慢慢越來越少，現在當務之急就是把債務還清，越快還清，我會越早讓大家知道我沒欠人家錢了。」他坦言現在的大環境讓他不敢妄想今年把債還清，「先求健康再求發展，早餐店穩定經營中，直播是宅經濟，我從頭開始學有點辛苦，但那是一個趨勢」。

至於與董至成在台中的同居生活，馬國畢笑說：「董哥現在比較少來，他沒來我比較輕鬆，不然還要打掃、洗衣服，只能說終於知道為什麼離……沒有啦。」他曝近日明星棒球隊有公益賽，澎恰恰、許效舜都到場，「那天舜哥在集合時說『恭喜澎哥，所有問題都已解決，大家不用擔心。』所謂都解決，可能是跟對方（債主）都談好了，真的難得看到澎哥露出燦爛笑容，笑到看不到眼睛」，他也感嘆，「打棒球讓我們學到，就算到了九局下半，比賽還沒結束，隨時有逆轉機會」。

(中時 )