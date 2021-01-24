新竹市長林智堅（左）日前拜訪三井集團董事長黃奕瑞，三井決定揮軍南下引進上引水產進駐竹市，雙方已完成議約，三井營運期達40年。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

三井集團決定揮軍南下引進上引水產進駐竹市文創館。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府近期針對新竹文創館積極招商，三井餐飲集團看準大新竹超高消費力，旗下上允投資公司將投入8.2億元翻修文創館，引進「上引水產」進駐兩層樓高、4000坪空間，打造「吃喝玩樂，一次滿足」的複合式商場，預計2013年對外營運。

市長林智堅表示，日前他特別拜訪三井集團旗下的「上引水產」，董事長黃奕瑞特別導覽介紹，上引水產改造老舊濱江市場，除了建築外觀拉皮外，更點亮室內600坪空間，並提供立吞、鍋物、海鮮燒烤、生鮮超市等多重餐飲服務，成功將老市場打造為火紅景點，更吸引許多年輕人造訪打卡。

林智堅說，三井集團此次瞄準大新竹地區中高端消費人口，決定進駐新竹市的新竹文創館，目前市府與三井餐飲事業集團已完成議約，依據合約，三井餐飲營運期將達40年，每年估計可為市府增加千萬收入。

三井餐飲事業集團表示，將以「上引水產」為雛形，於新竹市的文創館基地提供優質多元餐飲服務、生活文化推廣等策略，將為竹科園區推動注入多元樣貌。

文化局指出，竹市文創館位於位於公道五路上，臨近交流道及台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通便利商機無限。

該館位於竹科X園區內，該地未來將有許多軟體企業進駐，結合周邊包括國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館等，打造為市民絕佳藝文休憩場域。

(中時 )