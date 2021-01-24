台中市柳川整治及環境改善工程規劃林之助紀念廣場。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市柳川整治及環境改善工程療癒花園。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市柳川整治及環境改善工程獲前瞻計畫補助，已完成民權路至三民西路段環境改善，長度約2.1公里，另截流上游3.5公里的民生汙水。水利局長范世億表示，今年前瞻計畫補助主要集中在水利署，市府將持續爭取，接續完成三民西路至忠明南路沿岸人行步道改善。

柳川2007年定位為「生活休閒之河」打造代表台中市的門戶之河，為增加柳川兩側休憩空間，並降低道路行車速度，公告實施「變更台中市都市計畫（舊有市區及一至五期市地重劃地區）細部計畫（第二次通盤檢討）案」，將柳川東西路二側道路由20米變更為12米。

河川空間因應都市計畫變更拓寬河道範圍，打造綠帶緩坡，並導入雨水花園、植生過濾帶、滲透溝及水撲滿等低衝擊開發工法，廣植喬木，兼顧防洪安全、環境改善與植生綠化。

水利局長范世億指出，柳川歷經3任市長努力，目前完工部分為民權路至三民西路約2.1公里，綠帶緩坡因應周邊景點與設施規劃的活動空間，如林之助廣場與林之助畫室、療癒花園與臺中醫院長照中心、老樹廣場與台中文學公園及假日市集與動漫巷的交互連結。

上游河段起自北屯區舊社公園至北區中正公園新建汙水截流及現地處理場，長達3.5公里的截流設施截取沿岸排放的民生汙水，與河道水一併經由中正水淨場淨化，每日處理量達2萬噸，另與既有的中華礫間水淨場並聯，將柳川流域水質全面改善，讓柳川變回清澈。

范世億表示，柳川整治完成後，不僅提升河川水質及防洪能力，另一方面也結合周邊歷史文化景點、長照機構及社區，與在地生活圈充分融合，不僅兼具近水休憩機能，也帶給民眾接觸在地文學藝術及環境教育等多重功能。

(中時 )