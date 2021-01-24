已婚男星馬俊麟2019年跟同戲女星王瞳假戲真做，「馬王不倫戀」引發軒然大波，事情曝光後，馬俊麟與王瞳開了聯合記者會，淚崩認踰矩，兩人事業受到重創，馬俊麟老婆梁敏婷(涼粉)選擇回收腥夫，經歷近2年時間，夫妻重修舊好，近日涼粉上節目，還吐露當初跟老公初識，被他讚長得美：「五官很對稱」。

馬俊麟2年前與王瞳鬧出不倫戀，老婆梁敏婷更怒po文，寫下「三人吃便當」文字痛揭丈夫出軌，之後以侵害配偶權控告王瞳並求償，「馬王不倫戀」鬧得滿城風雨，馬俊麟與王瞳的演藝工作也因此停擺，去年王瞳與不離不棄的男友艾成結婚，馬俊麟則暫時回到本業當畫畫老師，老婆涼粉反倒常上節目，曝光度大增。

梁敏婷身上穿的白色浪漫服裝，是自己設計的。(翻攝自《聽媽媽的話》YouTube)

梁敏婷近日作客《聽媽媽的話》節目，穿著自己設計的服裝現身，裡頭是粉紫色高領長袖貼身上衣，外則是全白蕾絲連身褲裝，胸前綴以寶石，主持人在揭曉她的身分前，讓涼粉站在打光的簾幕後面等待，站姿很優雅，現身後眼神也充滿自信，現場男性來賓也說一度以為是線上歌手來上節目。

聊到被老公讚美的經驗，涼粉害羞地說，剛跟馬俊麟認識時，對方稱讚過她的臉，說她「五官長得很對稱」，且從面相來看，未來一定是好媽媽，對於這種形容法，現場眾人都覺得很奇特，而同樣是學藝術出身的梁敏婷解釋，因為馬俊麟是學畫畫的，可能對他來說，對稱就是漂亮，不過涼粉表示當時聽了沒開心的感覺，笑翻眾人。

(中時新聞網)