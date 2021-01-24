書法大師現場揮毫春聯。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

即將迎來金牛年，台中市議員陳清龍24日舉辦「新春揮毫，送暖過好年」公益活動，邀請多位書法家現場揮毫，民眾只要以5張發票或是50元即可換購。今年邀請書法家陳志聲、葉登聰開筆，現場揮毫墨寶義賣，包含手繪紅包袋、年畫、春聯等，義賣金額逾13萬元，將全數捐助在地慈善單位扶助弱勢生活。

陳清龍說，新春揮毫活動每年都吸引許多人，很多鄉親年前就等這一場。近期碰上國內疫情不平靜，雖在戶外舉辦仍謹慎應對，配合防疫取消餐食提供，入口處也嚴格執行量測額溫，手部消毒，參加的所有人員皆配戴口罩。

今年邀請台中市政府參事也是書法名家陳志聲蒞臨開筆，帶了5副墨寶與現場揮毫春聯提供義賣。書法家葉登聰亦揮毫大字「牛轉乾坤」，象徵早期臺灣農業社會的精神，並祈願牛年大家都平安順利，所有墨寶皆被現場民眾買下收藏。

此外，今年邀請年畫老師，手繪年畫及紅包袋現場義賣，服務處的好鄰居主動提供自家產的椪柑、黑糖薑片、花生糖、多肉植物等響應活動，反應非常熱烈，義賣總金額超過13萬元，全數捐助慈善單位，扶助弱勢。

在鄉親的期盼與要求下，習字多年的陳清龍也大展身手，寫下「牛年平安如意」等祝福字句。在豐原工作的曾先生說，知道陳清龍議員舉辦公益春聯活動，今年總算有機會親臨現場，並有幸獲得議員親筆揮毫的春聯，張貼在家中祈求來年一切順利平安。

「以一杯茶湯，安撫一個不安的靈魂」，主辦單位感謝潤心茶會擺設茶席接待，以茶道與好茶平靜心靈，地方稅務局設置攤位宣導稅務，以雲端發票兌換各種好禮，活動獲鄉親熱情響應，圓滿順利，希望每個家庭都幸福過好年。

年畫老師現場創作年畫非常受歡迎。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

葉登聰老師牛轉乾坤墨寶義賣捐出。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

陳清龍議員在鄉親要求下大展身手，揮毫寫下「牛年平安如意」等祝福字句。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

民眾競標買下書法家陳志聲自創茶詩的墨寶。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

民眾捐發票換春聯。（陳清龍服務處提供／王文吉台中傳真）

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