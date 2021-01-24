國民黨副祕書長謝龍介（黑衣者）帶頭在菜市場前宣傳反萊豬。（程炳璋攝）

國民黨台南市黨部24日在北區鴨母寮菜市場舉辦「反萊豬、要公投」雙連署、黨主席江啟臣現身催票，設定農曆年前達50萬份連署目標，前台北市為邱淑媞日前批評中央防疫遭網友圍攻，江啟臣呼籲執政黨需有容納不同聲音的雅量。

國民黨24日在台南市北區鴨母寮菜市場擺攤爭取民眾公投連署，國民黨主席江啟臣、台南市議員謝龍介、台北市議員羅智強、 立委陳以信以及及蘇偉碩醫師等反萊豬強將連番拿起麥克風即席演講，原定邱淑媞也要到場，卻臨時有事未出席。

鴨母寮菜市場24日的連署活動反應熱烈，現場吸引大批民眾踴躍參與，國民黨在現場拉布條、設置醒目的反萊豬標語與充氣裝置，不時有人帶動喊口號，讓假日的菜市場更顯熱鬧。

邱淑媞的缺席反成焦點，江啟臣遺憾邱淑媞發言遭到一些攻擊與出征，他認為邱是有公衛專業的人，相信她的發言是想要台灣防疫更好，台灣是多元民主的社會，不是一言堂，執政黨要有雅量採納不同意見，大家的目標就是讓找出最好的防疫方法。

江啟臣表示，反萊豬與要公投連署書目前已達22萬份，預計月底可拚30萬份，農曆年後希望可達50萬，展現人民反萊豬進口的意志。

國民黨主席江啟臣（右二）當場簽署放大版反萊豬要公投連署書。（程炳璋攝）

鴨母寮菜市場的民眾踴躍響應連署活動。（程炳璋攝）

鴨母寮菜市場前民眾舉牌高喊反萊豬。（程炳璋攝）

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