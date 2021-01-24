中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自南非(案886)、美國(案887、888)入境。

指揮中心表示，案886為本國籍40多歲男性，去(2020)年1月至南非工作，今(2021)年1月7日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案檢疫期滿後，於1月22日自費採檢，於今日確診。疫調後個案表示曾於1月13日出現喉嚨痛症狀；衛生單位已掌握接觸者共16人，其中2人為同住接觸者，列居家隔離，其餘14人皆有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案887為本國籍50多歲女性，長期居住美國，今年1月20日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案於1月22日出現發燒、肌肉痠痛、全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共23人，同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，同班機機組員14人及專車司機1人因全程有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案888為美國籍30多歲男性，於臺灣工作，去年11月下旬曾返回美國洽公，今年1月19日再次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至公司宿舍居家檢疫。個案於1月22日出現發燒、頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

(中時 )