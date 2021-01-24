國民黨前副秘書長蔡正元今天在臉書上批評美國是「骯髒至極的白色恐怖」，蔡正元提到美國極右派檢察官Andrew Lelling逮捕，麻省理工學院華裔教授陳剛，自稱使用「創新起訴法」，蔡正元說，「全是莫須有的栽贓。」

蔡正元指出，陳剛被指控收授中國資金2,900萬美元，但事實是麻省理工收受這筆錢，陳剛只是募款者；陳剛又被指控與中國南方科技大學合作，事實是麻省理工與南方科技大學合作的「國際教學」，陳剛只是合作方案的教務主任，麻省理工教授參加該方案至少30人。

陳剛被指控涉嫌「電信詐欺」，因為申請美國能源部經費，隱匿與南方科技大學的合作關係，但事實是陳剛或麻省理工與中國合作，全部公布在麻省理工官方網站，蔡正元質疑，美國能源部隨便谷歌搜尋都能得知，何來隱匿？又跟「電信詐欺」何干？

蔡表示，陳剛也被指控給中國學生寫推薦信，讓這些學生獲得中國政府獎學金，陳剛並擔任中國科學基金審查委員，替中國審查科學研究方案，涉嫌「為外國勢力服務」，事實是這是麻省理工學院常年鼓勵的國際合作，也是作為科學家和大學教授的日常工作，檢方也指控陳剛騙取聯邦1900萬美元研究經費用去加強中國的奈米技術，事實是陳剛是世界級奈米技術的頂尖科學家，發表數十篇頂級論文和數十項專利，全世界都看得到，中國科學研究者當然也讀得到，1900萬元聯邦補助是撥給麻省理工，不是給陳剛，陳剛的奈米研究只使用到，麻省理工這筆經費的一小部分。

蔡正元指出，逮捕陳剛的這位極右派檢察官，是川普總統任命的官員，也隨川普任滿下台，就在下台前下令逮捕陳剛，自稱使用「創新起訴法」（innovative prosecutorial methods），如果再說美國有多文明，看看美國白人搞白色恐怖的手法，前有麥卡錫主義，後有創新起訴法，說穿了就是骯髒至極的白色恐怖。

(中時 )